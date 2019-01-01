Царство (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Царство» (2019) — японская историческая драма, основанная на популярной одноименной манге, написанной Ясухиро Хаса и рассказывающей о событиях эпохи Сражающихся царств в древнем Китае.



Сюжет фильма сосредоточен на молодой фигуре по имени Синь, который мечтает стать великим генералом и объединить Китай. Он вырос в бедной деревне, будучи рабом, и с самых юных лет испытывал трудности, но всегда стремился к совершенствованию своих боевых навыков. Когда его друга забирают сражаться на стороне короля, Синь хочет сделать все возможное, чтобы биться с ним плечом к плечу, и оказывается втянут в бурные политические интриги и сражения…



Фильм «Царство» сочетает в себе элементы боевых искусств, драмы и исторической эпопеи, акцентируя внимание на темах дружбы, преданности и стремлении к власти. Вас ждут зрелищные боевые сцены и масштабные битвы — смотреть «Царство» (2019) приглашаем на Wink!



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