Царство (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Царство» (2019) — японская историческая драма, основанная на популярной одноименной манге, написанной Ясухиро Хаса и рассказывающей о событиях эпохи Сражающихся царств в древнем Китае.
Сюжет фильма сосредоточен на молодой фигуре по имени Синь, который мечтает стать великим генералом и объединить Китай. Он вырос в бедной деревне, будучи рабом, и с самых юных лет испытывал трудности, но всегда стремился к совершенствованию своих боевых навыков. Когда его друга забирают сражаться на стороне короля, Синь хочет сделать все возможное, чтобы биться с ним плечом к плечу, и оказывается втянут в бурные политические интриги и сражения…
Фильм «Царство» сочетает в себе элементы боевых искусств, драмы и исторической эпопеи, акцентируя внимание на темах дружбы, преданности и стремлении к власти. Вас ждут зрелищные боевые сцены и масштабные битвы — смотреть «Царство» (2019) приглашаем на Wink!
Царство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
- ССРежиссёр
Синсуке
Сато
- КЯАктёр
Кэнто
Ямадзаки
- РЁАктёр
Рё
Ёсидзава
- МНАктриса
Масами
Нагасава
- КХАктриса
Канна
Хасимото
- КХАктёр
Каната
Хонго
- СМАктёр
Синносукэ
Мицусима
- ДКАктёр
Дзюн
Канамэ
- ТОАктёр
Такао
Осава
- МКАктёр
Масая
Като
- ТСАктёр
Так
Сакагути
- ЯХСценарист
Ясухиса
Хара
- СССценарист
Синсуке
Сато
- СМПродюсер
Синдзо
Мацухаси
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ММХудожница
Масаэ
Миямото
- ЦИМонтажёр
Цуёси
Имаи
- ТКОператор
Таро
Кавадзу
- ЮЯКомпозитор
Ютака
Ямада