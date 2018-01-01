Биография

Татьяна Манетина — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 9 января 1986 года. Фильмография насчитывает более 60 проектов озвучивания иностранных полнометражных кинокартин, сериалов и мультфильмов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Пассажиры», «Ла-Ла Ленд», «Ирландец», «Форсаж: шпионские гонки». Татьяна Манетина получила актерское образование во ВГИКе. После окончания вуза начала работать диктором. Первым полнометражным фильмом Татьяны Манетиной, в котором она участвовала в качестве актрисы закадрового озвучивания, стала биографическая драма «Сторож брату своему». Помимо фильмов актриса занимается дубляжом мультфильмов, в основном японских. Среди ее работ анимационная драма в жанре фэнтези «Навсикая из долины ветров», фантастическая комедия «Летние войны», южнокорейский мультфильм «Тобот» и многие другие. Татьяна Манетина также работает над ролями озвучивания в сериалах. Ее голосом говорит герой популярного многосерийного фантастического триллера «Черное зеркало». В 2016 году небольшая роль Татьяне Манетиной досталась при озвучивании триллера «Пассажиры». В том же году актриса озвучивала роль менеджера кафе в драме «Ла-Ла Ленд». В биографической драме «Ирландец» озвучивала две роли. В 2020 году работала над проектом фантастического боевика «Сквозь снег».