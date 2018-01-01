Татьяна Манетина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 9 января 1986 г. (39 лет)
Биография
Татьяна Манетина — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 9 января 1986 года. Фильмография насчитывает более 60 проектов озвучивания иностранных полнометражных кинокартин, сериалов и мультфильмов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Пассажиры», «Ла-Ла Ленд», «Ирландец», «Форсаж: шпионские гонки». Татьяна Манетина получила актерское образование во ВГИКе. После окончания вуза начала работать диктором. Первым полнометражным фильмом Татьяны Манетиной, в котором она участвовала в качестве актрисы закадрового озвучивания, стала биографическая драма «Сторож брату своему». Помимо фильмов актриса занимается дубляжом мультфильмов, в основном японских. Среди ее работ анимационная драма в жанре фэнтези «Навсикая из долины ветров», фантастическая комедия «Летние войны», южнокорейский мультфильм «Тобот» и многие другие. Татьяна Манетина также работает над ролями озвучивания в сериалах. Ее голосом говорит герой популярного многосерийного фантастического триллера «Черное зеркало». В 2016 году небольшая роль Татьяне Манетиной досталась при озвучивании триллера «Пассажиры». В том же году актриса озвучивала роль менеджера кафе в драме «Ла-Ла Ленд». В биографической драме «Ирландец» озвучивала две роли. В 2020 году работала над проектом фантастического боевика «Сквозь снег».
Фильмография
- 7.6
Иллюзия превосходства2023, 101 минБесплатно
- 7.3
Осада2023, 83 минБесплатно
- 7.2
Кровь за кровь2023, 101 минБесплатно
- 5.0
Реинкарнация: Сбой системы2022, 90 минБесплатно
- 6.5
Паразит2022, 102 минБесплатно
- 7.6
Они сделали нас такими2022, 95 минБесплатно
- 8.3
Посредники2022, 124 минБесплатно
- 6.7
Карнифекс: Борьба за выживание2022, 87 мин
- 7.7
Тест2022, 101 мин
- 7.1
Худший человек на свете2021, 117 минБесплатно
- 9.1
Помогите, я уменьшил своих друзей!2021, 93 мин
- 7.5
Наедине со смертью2021, 80 минБесплатно
- 6.7
Чудовище2021, 84 минБесплатно
- 6.9
Преступить черту2020, 92 мин
- 8.5
Девушка-невидимка2019, 106 мин
- 7.0
Игра с огнем2019, 84 минБесплатно
- 8.9
Царство2019, 128 мин
- 6.8
Нотр-Дам2019, 86 минБесплатно
- 8.6
Сердцеед2018, 86 мин
- 8.9
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами2018, 106 мин