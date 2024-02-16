Иллюзия превосходства (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Робот-помощник начинает соперничать с мужем своей владелицы в надежде его заменить. Фантастический триллер с Джорджиной Кэмпбелл и Эймоном Фэрреном.
Лондонский инженер-робототехник Эби устраивается в компанию Integrate Robotics разрабатывать электронные протезы и переезжает вместе с мужем Полом в пригородный коттедж, подаренный работодателем. В доме все оборудовано по последнему слову техники, а вскоре семья получает еще один дар — андроида-слугу под названием T.I.M. Он до жути похож на человека и, кажется, считает Пола своим конкурентом. Чтобы устранить его, робот напоминает Эби о недавней измене супруга, у которого даже нет стабильной работы, и всячески демонстрирует свое превосходство. Пол в свою очередь начинает следить за электрическим соперником, обнаруживая пугающие странности в поведении T.I.M.
Следить за судьбой необычного любовного треугольника позволит «Иллюзия превосходства» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- СБРежиссёр
Спенсер
Браун
- ДКАктриса
Джорджина
Кэмпбелл
- Актёр
Эймон
Фэррен
- МРАктёр
Марк
Роули
- АКАктриса
Амара
Каран
- Актёр
Натаниель
Паркер
- ТБАктёр
Том
Белл
- ЭГАктриса
Элиза
Глок
- АААктёр
Адиль
Акрам
- ДААктриса
Дженис
Ахерн
- СБСценарист
Спенсер
Браун
- ПТПродюсер
Патрик
Толан
- ДХПродюсер
Даниэль
Харви
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов