Иллюзия превосходства (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Робот-помощник начинает соперничать с мужем своей владелицы в надежде его заменить. Фантастический триллер с Джорджиной Кэмпбелл и Эймоном Фэрреном.



Лондонский инженер-робототехник Эби устраивается в компанию Integrate Robotics разрабатывать электронные протезы и переезжает вместе с мужем Полом в пригородный коттедж, подаренный работодателем. В доме все оборудовано по последнему слову техники, а вскоре семья получает еще один дар — андроида-слугу под названием T.I.M. Он до жути похож на человека и, кажется, считает Пола своим конкурентом. Чтобы устранить его, робот напоминает Эби о недавней измене супруга, у которого даже нет стабильной работы, и всячески демонстрирует свое превосходство. Пол в свою очередь начинает следить за электрическим соперником, обнаруживая пугающие странности в поведении T.I.M.



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