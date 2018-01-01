Эймон Фэррен

Биография

Актер Имон Фэррен родился 19 мая 1985 года в Австралии, штат Квинсленд. В 6 лет семья переехала в Голд-Кост. О жизни там у актера остались яркие впечатления. Он любит рассказывать о шумных вечеринках того времени. По словам Фэррена, именно атмосфера веселья вдохновляла его на творчество. В 2007 году будущий актер получил диплом Национального института драматического искусства. Фэррен дважды поступал в вуз. В первый раз он провалил экзамен. По признанию актера, причиной стала слабая подготовка. Вторая попытка увенчалась успехом. Эталоном для него были актеры Гарри Олдмэн и Дэниел Дэй-Льюис. Фильмография Имона Фэррена начинается с 2001 года. Первой картиной стал «Аутсайдер», затем последовали роли в работах «Прекрасное», «Счастливая страна», «Тихий океан». Настоящий успех принес Имону Фэррену фильм «На цепи». Роль Кролика – трудного подростка с наклонностями маньяка – оценили не только зрители, но и режиссеры. Они увидели в молодом человеке талант перевоплощения и готовность к экспериментам. В 2019 году канал Netflix запустил проект «Ведьмак», где актер сыграл роль Кагыра. Сериал был на отлично принят зрителем, а Фэррен получил мировую известность.