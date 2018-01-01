Исцеляющая (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.02018, Harmony
Фэнтези, Мелодрама86 мин16+
О фильме
Хармони — девушка, обладающая невероятным даром. С самого рождения у нее проявилась способность забирать через прикосновение боль и страх у людей. Но все эти людские страдания концентрируются в ней, принося невыносимые мучения. И, чтобы уравновесить накопленный страх и противостоять постоянн�о растущему шторму отрицательной энергии, девушке нужно ощутить настоящую любовь — самое главное чувство во Вселенной…
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДФАктриса
Джессика
Фалькхолт
- Актёр
Эймон
Фэррен
- ДМАктёр
Джером
Мейер
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- ЛФАктёр
Льюис
Фиц-Джералд
- ЛЧАктёр
Лес
Чэнтери
- АИАктёр
Антоньетте
Иесуэ
- ДКАктриса
Джордан
Кауэн
- СКАктёр
Сальваторе
Коко
- ХМАктёр
Хейден
Мехер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТУОператор
Тим
Уолш