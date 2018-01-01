Исцеляющая
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Исцеляющая

Исцеляющая (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.02018, Harmony
Фэнтези, Мелодрама86 мин16+

О фильме

Хармони — девушка, обладающая невероятным даром. С самого рождения у нее проявилась способность забирать через прикосновение боль и страх у людей. Но все эти людские страдания концентрируются в ней, принося невыносимые мучения. И, чтобы уравновесить накопленный страх и противостоять постоянно растущему шторму отрицательной энергии, девушке нужно ощутить настоящую любовь — самое главное чувство во Вселенной…

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Страна
Австралия
Жанр
Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb