Исцеляющая (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Хармони — девушка, обладающая невероятным даром. С самого рождения у нее проявилась способность забирать через прикосновение боль и страх у людей. Но все эти людские страдания концентрируются в ней, принося невыносимые мучения. И, чтобы уравновесить накопленный страх и противостоять постоянн�о растущему шторму отрицательной энергии, девушке нужно ощутить настоящую любовь — самое главное чувство во Вселенной…



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