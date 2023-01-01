Людмила Ильина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 15 мая 1950 г. (74 года)
Биография
Людмила Ильина – один из ветеранов российского кинематографа, а именно режиссер и актриса дубляжа целой плеяды разнообразных проектов, выходивших как на киноэкранах, так и на телевидении. Родилась 15 мая 1950 года в Москве. Обучалась в Студии при Центральном детском театре, после чего некоторое время выступала в качестве актрисы на сцене театра «Эрмитаж». В этот же период пробовала себя в кинематографе: в 70-е вышли такие фильмы с Людмилой Ильиной, как «Совесть» и «Осенняя история». При этом выяснилось, что Людмила обладает превосходным звучным голосом. Так начался новый этап в ее карьере как актрисы и режиссера дубляжа. К настоящему моменту за плечами режиссера и актрисы Людмилы Ильиной более пятисот кинолент. Многим ее голос хорошо известен по популярному киноблокбастеру «Гарри Поттер». Именно ее голосом в российском дубляже всех эпизодов франшизы говорят персонажи профессор МакГонагалл и Молли Уизли. Также отдельные роли Людмила Ильина озвучивала в таких хитах, как «Интервью с вампиром», «Крокодил Данди», сериал «Друзья» и многими другими. Сегодня она продолжает успешно руководить процессом озвучки западных сериалов, в том числе проектами для юных телезрителей: «Друзьяшки», «Полли Покет» и «Эбби Хэтчер».
Фильмография
Актриса
- 8.3
Материнский инстинкт2024, 90 мин
- 5.3
Пробуждение зла2024, 81 мин
- 8.6
Последний дракон2024, 94 мин
- 7.2
Осада2023, 83 минБесплатно
- 7.3
В плену2023, 81 минБесплатно
- 8.8
Выкуп2023, 126 мин
- 7.7
Любовь на миллион2023, 92 мин
- 7.5
Они сделали нас такими2022, 95 минБесплатно
- 5.2
Очень страшное кино. Зло вернулось2022, 92 мин
- 6.6
Невидимый стрелок2022, 99 мин
- 6.0
Валентина2021, 63 мин
- 8.5
Побег из Могадишо2021, 116 мин
- 8.8
Нелли Рапп: Как поймать монстра2020, 88 мин
- 5.1
Амулет2020, 95 минБесплатно
- 8.9
Паваротти2019, 109 мин
- 6.1
Проект «Итака»2019, 84 минБесплатно
- 7.2
Радиовспышка2019, 98 мин
- 9.1
Святая Джуди2018, 101 минБесплатно
- 7.3
Этим летом2018, 91 минБесплатно
- 8.8
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами2018, 106 мин