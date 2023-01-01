Биография

Людмила Ильина – один из ветеранов российского кинематографа, а именно режиссер и актриса дубляжа целой плеяды разнообразных проектов, выходивших как на киноэкранах, так и на телевидении. Родилась 15 мая 1950 года в Москве. Обучалась в Студии при Центральном детском театре, после чего некоторое время выступала в качестве актрисы на сцене театра «Эрмитаж». В этот же период пробовала себя в кинематографе: в 70-е вышли такие фильмы с Людмилой Ильиной, как «Совесть» и «Осенняя история». При этом выяснилось, что Людмила обладает превосходным звучным голосом. Так начался новый этап в ее карьере как актрисы и режиссера дубляжа. К настоящему моменту за плечами режиссера и актрисы Людмилы Ильиной более пятисот кинолент. Многим ее голос хорошо известен по популярному киноблокбастеру «Гарри Поттер». Именно ее голосом в российском дубляже всех эпизодов франшизы говорят персонажи профессор МакГонагалл и Молли Уизли. Также отдельные роли Людмила Ильина озвучивала в таких хитах, как «Интервью с вампиром», «Крокодил Данди», сериал «Друзья» и многими другими. Сегодня она продолжает успешно руководить процессом озвучки западных сериалов, в том числе проектами для юных телезрителей: «Друзьяшки», «Полли Покет» и «Эбби Хэтчер».