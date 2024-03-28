Валентина (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновляющий испанский мультфильм о девочке с синдромом Дауна, которая, несмотря ни на что, мечтает стать воздушной акробаткой.



Маленькая Валентина всегда хотела выступать на трапеции и исполнять сложные трюки. Но девочка родилась с синдромом Дауна и каждый день сталкивается с новыми трудностями на пути к мечте. Валентина уже начинает терять надежду, что ей суждено стать акробаткой, но любимая бабушка другого мнения: раз гусеницы могут стать бабочками, то и у Валентины все обязательно получится. Бабушка и внучка отправляются в полное песен и приключений путешествие в сопровождении доброго мышонка Чики. Там им предстоит узнать много нового о себе и своих талантах.



