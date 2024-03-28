Валентина (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вдохновляющий испанский мультфильм о девочке с синдромом Дауна, которая, несмотря ни на что, мечтает стать воздушной акробаткой.
Маленькая Валентина всегда хотела выступать на трапеции и исполнять сложные трюки. Но девочка родилась с синдромом Дауна и каждый день сталкивается с новыми трудностями на пути к мечте. Валентина уже начинает терять надежду, что ей суждено стать акробаткой, но любимая бабушка другого мнения: раз гусеницы могут стать бабочками, то и у Валентины все обязательно получится. Бабушка и внучка отправляются в полное песен и приключений путешествие в сопровождении доброго мышонка Чики. Там им предстоит узнать много нового о себе и своих талантах.
Присоединиться к ним вы сможете в сказке «Валентина» — мультфильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаИспания, Португалия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
- ЧЛРежиссёр
Чело
Лоурейро
- ЖЛАктриса
Жозефина
Локхарт
- ЛСАктриса
Лусия
Серен
- АРАктриса
Алисия
Рабаде
- ММАктриса
Мария
Мануэла
- ЛТАктриса
Луа
Теста
- АСАктёр
Андрес
Суарес
- ККАктёр
Коке
Коуту
- ХМАктриса
Хельга
Мендес
- ЧПАктриса
Чаро
Пенья
- ТСАктриса
Тереза
Сантамария
- ЧЛСценарист
Чело
Лоурейро
- ЛТСценарист
Луа
Теста
- ЛДПродюсер
Луиш
Да Матта Альмейда
- ЕГАктриса дубляжа
Екатерина
Габышева
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ЕВАктриса дубляжа
Елизавета
Виноградова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- НГКомпозитор
Нани
Гарсия