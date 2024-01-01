Последний дракон (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Маленькая девочка становится единственной надеждой драконов на сохранение своего рода. Мультфильм «Последний дракон» — красочная экранизация мирового бестселлера Кэрол Уилкинсон о мудрых говорящих жи�вотных.
Древний Китай. Много лет назад драконы и люди жили в гармонии, но мирное сосуществование осталось в пошлом. Теперь последние особи удивительных животных закрыты от мира и доживают свои дни взаперти. Девочка по имени Пин воспитывалась как прислуга знатного вельможи, и теперь в ее обязанности входит ухаживать за двумя драконами. Она обнаруживает, что понимает их речь и чудесным образом связана с ними. В надежде спасти собственный род драконы доверяют Пин яйцо, из которого должен вылупиться детеныш. Но сделать это он может только в волшебной воде. К ней-то и отправляется Пин, вот только ей стремится помешать помощник императора, который надеется найти источник вечной жизни.
Сумеет ли Пин спасти волшебных существ, поведает сказка «Последний дракон» 2024 года. Смотреть онлайн ее можно на нашем видеосервисе Wink.
Последний дракон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Китай
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ЛЦРежиссёр
Ли
Цзяньпин
- ССРежиссёр
Сальвадор
Симо
- МГАктёр
Марио
Гас
- КДАктёр
Карлос
Де Луна
- СДАктёр
Сесар
Диас
- АНАктёр
Альваро
Наварро
- ХГАктёр
Хорхе
Гарсия Инсуя
- ИПАктриса
Иоланда
Портильо
- ФСАктёр
Фернандо
Серна
- ФХАктёр
Франциско
Хавьер Мартинез
- ИФСценарист
Игнасио
Феррерас
- КУСценарист
Кэрол
Уилкинсон
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- ЛЛПродюсер
Ларри
Ливин
- ЭСПродюсер
Эдуардо
Суарес
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- АААктриса дубляжа
Анжелика
Автаева
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Габриэлян мл.
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ЛИАктриса �дубляжа
Людмила
Ильина
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ЭКХудожница
Элизабет
Кастро
- АККомпозитор
Артуро
Карделус
- Режиссёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВЮПереводчик
Владимир
Юдин