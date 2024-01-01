Последний дракон (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькая девочка становится единственной надеждой драконов на сохранение своего рода. Мультфильм «Последний дракон» — красочная экранизация мирового бестселлера Кэрол Уилкинсон о мудрых говорящих жи�вотных.



Древний Китай. Много лет назад драконы и люди жили в гармонии, но мирное сосуществование осталось в пошлом. Теперь последние особи удивительных животных закрыты от мира и доживают свои дни взаперти. Девочка по имени Пин воспитывалась как прислуга знатного вельможи, и теперь в ее обязанности входит ухаживать за двумя драконами. Она обнаруживает, что понимает их речь и чудесным образом связана с ними. В надежде спасти собственный род драконы доверяют Пин яйцо, из которого должен вылупиться детеныш. Но сделать это он может только в волшебной воде. К ней-то и отправляется Пин, вот только ей стремится помешать помощник императора, который надеется найти источник вечной жизни.



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