Биография

Ирина Гришина – актриса российского театра и кино, непревзойденный мастер дублирования. Родилась в 1953 году в Свердловске. Несмотря на публичную профессию, избегает тусовок и чувствует себя наиболее комфортно за кадром. Актерскому мастерству Ирина обучалась в театральном училище родного города и еще в студенческие годы играла в местном Театре юного зрителя. После получения диплома 5 лет служила в ТЮЗе г. Рязани, где сыграла около сотни ролей и пробовала свои силы в режиссуре. В 80-х годах работала в Москве в Театре им. Моссовета и Художественном театре. Большая часть ее творческой карьеры посвящена озвучиванию фильмов, в том числе и зарубежных. Она дублирует не только женские роли, ее голосом говорят и персонажи- мужчины. На ее счету и озвучивание известных мультипликационных героев. О личной жизни Гришиной мало что известно. У нее есть взрослые дети: сын и дочь. Внук актрисы вместе с бабушкой озвучивает мультфильмы. Первая роль Гришиной в фильме «Свой парень» (1973 год) принесла ей огромную популярность. Следующим фильмом Ирины Гришиной стала военная драма «Назначаешься внучкой». В 90-х годах актриса практически не снималась. Затем последовали эпизодические роли в многосерийных фильмах и сериалах. В свободное от работы время актриса увлекается изготовлением детских игрушек. Ее уникальные куклы были представлены на выставке в столичном театральном музее в 1999 году.