Монро (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
В российской глубинке, у станции Сафьяново, на железнодорожном переезде, работает Зина Кудряшова. За необычайное сходство с легендарной голливудской звездой местные жители прозвали еe Монро. Да и сама Зина уверена, что это знак судьбы. Сафьяновские мужики от Зинки балдеют, бабы не находят себе места, а подруги не могут понять, — почему она до сих пор одна? Но Зина, — то ли в шутку, то ли всерьeз говорит, что ждeт принца, — и уж точно это не Вася — машинист локомотива, ни шофeр самосвала Лeха. Правда есть ещe Сергей, — он недавно тут, работает на местной лесопилке, — мужик надeжный, одинокий, серьeзный, — и в дочурке его девятилетней Зина души не чает, — так что вроде бы всe могло сложиться, но…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Юрий
Ваксман
- АОАктёр
Алексей
Огурцов
- НСАктриса
Настя
Соколова
- ВНАктёр
Виктор
Немец
- АААктриса
Анна
Апрельская
- ИРАктёр
Илья
Рыбаков
- АСАктриса
Анна
Стрельцова
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АГПродюсер
Александр
Гаврюшин
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- АКМонтажёр
Алексей
Кучма
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков