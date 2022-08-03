Монро (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

В российской глубинке, у станции Сафьяново, на железнодорожном переезде, работает Зина Кудряшова. За необычайное сходство с легендарной голливудской звездой местные жители прозвали еe Монро. Да и сама Зина уверена, что это знак судьбы. Сафьяновские мужики от Зинки балдеют, бабы не находят себе места, а подруги не могут понять, — почему она до сих пор одна? Но Зина, — то ли в шутку, то ли всерьeз говорит, что ждeт принца, — и уж точно это не Вася — машинист локомотива, ни шофeр самосвала Лeха. Правда есть ещe Сергей, — он недавно тут, работает на местной лесопилке, — мужик надeжный, одинокий, серьeзный, — и в дочурке его девятилетней Зина души не чает, — так что вроде бы всe могло сложиться, но…

