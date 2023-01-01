Биография

Алексей Огурцов – актер, продюсер, не имеющий театрального образования, но любимый всеми зрителями. В его арсенале более 70 ролей. Появился на свет 11 сентября 1969 года. В школьные годы случайно попал в массовку картины «Борис Годунов». Это была первая роль Алексея Огурцова, которая и начала подталкивать его к мысли стать актером. Но поскольку его отец был военным, то свое желание будущий актер даже не посмел озвучить. Поэтому после получения среднего образования поступил в высшее военно-финансовое училище, что в Ярославле. Он более 20 лет своей жизни посвятил работе в силовых структурах, но все изменил случай. Однажды на Арбате к нему подошел молодой человек и предложил сняться в рекламе. Тогда мужчина не воспринял это серьезно, но спустя пару дней решился потребовать реализовать свою детскую мечту. Буквально через пару дней после первых съемок в рекламе ему предложили участие в следующем проекте, и Алексей Огурцов был вынужден подать в отставку. Первый фильм Алексея Огурцова – «Жених для Барби». Дальше были съемки в картинах «Адвокат», «Офицеры», «Реальный папа», «Гитлер, капут!». Работал продюсером в картине «Стерва для чемпиона».