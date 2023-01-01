Сватьи
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Сватьи

Сватьи (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.62014, Сватьи 2 сезона
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В огромной трехкомнатной квартире молодые родители, дети и бабушки стараются ужиться друг с другом. У каждой бабушки свои способы воспитания, молодые родители хотят свободы и избавления от чрезмерной опеки своих мам, а их дети, Денис и Алиса, пробуют этот мир на вкус и прочность, получая шишки и синяки. В этой обычной семье случаются маленькие катастрофы и всегда много гостей, которые вынуждены участвовать в жизни беспокойной семьи. И нет конца смешным, добрым, трогательным и неожиданным событиям в семье Мухиных…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сватьи»

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