Биография

Анна Тараторкина – актриса российского кино и театра. Преобладающий жанр в фильмографии – мелодрама, при этом артистка исполнила множество разноплановых ролей. Родители Анны Тараторкиной – творческие люди. Отец Георгий Тараторкин – народный артист РСФСР. Мать Екатерина Маркова – артистка театра и потомственная писательница. Брат актрисы – священник. С детства погруженная в мир творчества, девушка решила поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина. После его окончания и успешных ролей в дипломных спектаклях молодая артистка была приглашена на работу в Российский академический молодежный театр, где ей сразу были предложены главные роли в спектаклях по произведениям Бориса Акунина. Более 10 лет актриса состояла в браке с актером Александром Ратниковым, от которого родила сына Никиту. Первой ролью Анны Тараторкиной в кино стал образ дочери губернатора в драме «Исчадие ада». Дебют состоялся в 9 лет. После этого был большой перерыв в актерской деятельности. Артистка продолжила сниматься в фильмах только после окончания училища. Сначала это были второстепенные персонажи. В 2007 году снялась в первой главной роли в приключенческом фильме о летчиках «07-й меняет курс». В 2010 артистка перевоплощается в бойца Красной армии в значимом для своей карьеры фильме «Смертельная схватка». В 2014 году исполняет главную героиню сериала «Частный детектив Татьяна Иванова». Актриса играет множество ролей в мелодраматических фильмах и сериалах.