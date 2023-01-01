Вне игры (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Ростислав Бершауэр в роли скаута юношеской лиги «Локомотива». Честный сериал о российском футболе от режиссера «Большой секунды» Виктора Шамирова.



Бывший профессиональный футболист Владимир Филимонов убежден, что в России больше никогда не будет достойного футбола. Такой вот циничный скаут, который в свободное время злоупотребляет алкоголем и устраивает драки в спортивных барах, работает в футбольной школе «Локомотива». По воле случая Фил знакомится с юным Сашей, который болеет за «красно-зеленых» и верит в российский футбол. По мнению Саши, Филимонову необходимо обратить внимание на Дениса Рыбальченко, талантливого пятнадцатилетнего футболиста, который играет за «Митино». Вскоре жизнь Дениса очень сильно изменится: прежде, чем сделать шаг в мир большого футбола, ему предстоит череда непростых решений. Сможет ли талантливый подросток стать профессиональным футболистом?



Включайте сериал «Вне игры», смотреть онлайн и в хорошем качестве который можно на нашем видеосервисе!



Все сезоны сериала Вне игры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.