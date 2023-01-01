Вне игры
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Вне игры (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Вне игры 2 сезона
Спорт, Драмы18+
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Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

Ростислав Бершауэр в роли скаута юношеской лиги «Локомотива». Честный сериал о российском футболе от режиссера «Большой секунды» Виктора Шамирова.

Бывший профессиональный футболист Владимир Филимонов убежден, что в России больше никогда не будет достойного футбола. Такой вот циничный скаут, который в свободное время злоупотребляет алкоголем и устраивает драки в спортивных барах, работает в футбольной школе «Локомотива». По воле случая Фил знакомится с юным Сашей, который болеет за «красно-зеленых» и верит в российский футбол. По мнению Саши, Филимонову необходимо обратить внимание на Дениса Рыбальченко, талантливого пятнадцатилетнего футболиста, который играет за «Митино». Вскоре жизнь Дениса очень сильно изменится: прежде, чем сделать шаг в мир большого футбола, ему предстоит череда непростых решений. Сможет ли талантливый подросток стать профессиональным футболистом?

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вне игры»

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