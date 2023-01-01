Вне игры (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 1
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 2
- 18+23 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 3
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 4
- 18+27 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 5
- 18+23 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 7
- 18+22 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 8
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 9
- 18+22 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 10
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 11
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 12
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 13
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 14
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 15
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 16
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 17
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 18
- 18+23 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 19
- 18+24 мин
Вне игры
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Ростислав Бершауэр в роли скаута юношеской лиги «Локомотива». Честный сериал о российском футболе от режиссера «Большой секунды» Виктора Шамирова.
Бывший профессиональный футболист Владимир Филимонов убежден, что в России больше никогда не будет достойного футбола. Такой вот циничный скаут, который в свободное время злоупотребляет алкоголем и устраивает драки в спортивных барах, работает в футбольной школе «Локомотива». По воле случая Фил знакомится с юным Сашей, который болеет за «красно-зеленых» и верит в российский футбол. По мнению Саши, Филимонову необходимо обратить внимание на Дениса Рыбальченко, талантливого пятнадцатилетнего футболиста, который играет за «Митино». Вскоре жизнь Дениса очень сильно изменится: прежде, чем сделать шаг в мир большого футбола, ему предстоит череда непростых решений. Сможет ли талантливый подросток стать профессиональным футболистом?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- ДБРежиссёр
Дарья
Балинова
- РХРежиссёр
Руслан
Хачмамук
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Актриса
Анна
Тараторкина
- НКАктёр
Николай
Калинычев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актриса
Анастасия
Куимова
- ДСАктриса
Дарья
Свистунова
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- КЧАктёр
Кирилл
Чернышенко
- АХАктёр
Александр
Хованский
- РХСценарист
Руслан
Хачмамук
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- НВХудожница
Нина
Васенина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- ЕЩМонтажёр
Елена
Щербакова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ЕМОператор
Евгений
Мусин
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов