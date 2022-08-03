Вне игры (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Вне игры. Сезон 1. Серия 7
Спортивный, Драма18+
Главная сюжетная линия выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната ФК «Локомотив» Саши. Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

