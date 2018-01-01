Биография

Никита Павленко — российский актер. Родился в Волгограде 1 января 1992 года. До 16 лет Никита серьезно занимался боксом, но получил травму и ушел из спорта. Увлекся театральным искусством и стал заниматься в драмкружке. Педагоги разглядели актерский талант и порекомендовали ему получить актерское образование. Павленко уехал в Москву, прошел по конкурсу в Школе-студию МХАТ и стал студентом у Константина Райкина. Молодой человек получил первый опыт съемок в кино по приезду в столицу и скоро ушел из студии. Позже он окончил Московский институт культуры и искусства. К 32 годам Никита Павленко сыграл много крупных ролей и пополнил свою фильмографию 30 картинами. Самые известные его киноработы — в сериалах «Закон каменных джунглей», «Проклятие спящих», «Спящие», «Вне игры», «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Мастер», «Капельник», «Как друзья Захара женили», «Праздники», «Престиж». В фильме «Родные» актер работал с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой и Монеточкой.