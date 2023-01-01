Родное сердце (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выпускница детского дома Даша возвращается в родной город и обнаруживает, что лишилась положенной ей по закону квартиры.



Когда Даше было 12 лет, она вместе с мамой и папой попала в автомобильную аварию. Родители не выжили, и девочку отправили в детский дом. Даша смогла пережить случившееся, найти друзей и даже получить образование в столице. Пока она грызла гранит науки в большом городе, местные чиновники обманным путем отняли, а затем продали принадлежащую ей квартиру. То же самое произошло и с несколькими ее друзьями. Ребята решили объединить свои силы, чтобы противостоять мошенникам. Смогут ли сироты постоять за себя? Узнаете, если будете фильм «Родное сердце» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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