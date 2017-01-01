Родное сердце (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Даша Полякова была любимым ребенком и отличницей в школе, но в двенадцать лет попала с родителями в автокатастрофу. Родители погибли, а девочку отправили в детский дом. Проходит несколько лет. Близится выпускной. Даша счастлива – друг детства Игорь Вишневский сделал ей предложение, а вскоре она поедет в Москву – директор детдома выбил ей квоту на учебу в педагогическом колледже. Но все происходит не так, как рассчитывала Даша. Внезапно Игорь попадает в тюрьму за кражу в ювелирном магазине. Даша уезжает учиться, пытается связаться с ним, но бывший жених отказывается общаться с ней.



Сериал Родное сердце 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплат�но в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.