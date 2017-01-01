Родное сердце. Серия 2
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Родное сердце (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12017, Родное сердце. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Даша Полякова была любимым ребенком и отличницей в школе, но в двенадцать лет попала с родителями в автокатастрофу. Родители погибли, а девочку отправили в детский дом. Проходит несколько лет. Близится выпускной. Даша счастлива – друг детства Игорь Вишневский сделал ей предложение, а вскоре она поедет в Москву – директор детдома выбил ей квоту на учебу в педагогическом колледже. Но все происходит не так, как рассчитывала Даша. Внезапно Игорь попадает в тюрьму за кражу в ювелирном магазине. Даша уезжает учиться, пытается связаться с ним, но бывший жених отказывается общаться с ней.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Родное сердце»