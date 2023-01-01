WinkСериалыРодное сердце1-й сезон
Родное сердце (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12017, Родное сердце. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
О сериале
Даша Полякова была любимым ребенком и отличницей в школе, но в двенадцать лет попала с родителями в автокатастрофу. Родители погибли, а девочку отправили в детский дом. Проходит несколько лет. Близится выпускной. Даша счастлива – друг детства Игорь Вишневский сделал ей предложение, а вскоре она поедет в Москву – директор детдома выбил ей квоту на учебу в педагогическом колледже. Но все происходит не так, как рассчитывала Даша. Внезапно Игорь попадает в тюрьму за кражу в ювелирном магазине. Даша уезжает учиться, пытается связаться с ним, но бывший жених отказывается общаться с ней.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Кильбург
- КОРежиссёр
Каиржан
Орынбеков
- Актриса
Дарья
Руденок
- НПАктёр
Никита
Павленко
- ИРАктёр
Иван
Решетняк
- Актриса
Анастасия
Уколова
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- Актёр
Анатолий
Кот
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Дарья
Егорова
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ДССценарист
Дмитрий
Степанов
- ОССценарист
Ольга
Степнова
- ОЖСценарист
Ольга
Жукова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВКПродюсер
Владимир
Кильбург
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АВПродюсер
Александра
Воронкова
- ИБОператор
Илья
Бойко
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин