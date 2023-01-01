Биография

Сергей Друзьяк – российский актер и телеведущий – родился в Словакии в 1985 году. Лауреат международных фестивалей «М.art.контакт», «Милосердие.DOC» и «Ладошка». Отец Сергея был военным, поэтому семья часто меняла место жительства. В старших класс Друзьяк обучался в калининградском лицее. При учебном заведении была своя театральная студия «Стоп». Сергей с удовольствием посещал занятия в студии, и именно там к нему пришло желание стать актером. После окончания школы учился в театральном институте города Ярославля. Сергей выступал на сценах нескольких театров, в том числе Театра.doc, «Практика» и зеленоградского театра «Ведогонь». С 2010 года служит на сцене театра «Бу...». Достоверной информации о личной жизни актера нет. Известно, что он пока не женат, но у него есть любимая девушка. Первые роли в кино Сергей сыграл еще в школьные годы. Во время учебы в вузе он продолжил свою кинематографическую карьеру. Но настоящий успех и зрительские симпатии актеру принесла роль в фильме «18-14», номинированном на премию «MTV-Россия». Не менее яркую роль Друзьяк сыграл в «Кремлевских курсантах». В 2010 году на экранах появился фильм «Елки» с участием актера, ставший популярным новогодним хитом. В 2015 году фильм Сегея Друзьяка «Корабль» получил престижный приз в категории «Лучший телесериал». В активе Сергея есть несколько режиссерских работ. Кроме того, Друзьяк выступает в роли ведущего популярной программы для детей «Давайте рисовать».