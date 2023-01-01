Жених
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Жених

Жених (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Жених 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Их связывают годы семейной жизни. Она его по-прежнему любит, но муж уже давно не хранит ей верности. Однажды он попадает в аварию вместе с любовницей. Верная жена, бросив все, ухаживает за ним в больнице. После выписки ему предстоит сделать выбор...

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.6 IMDb