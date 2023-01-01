Биография

Молодая российская актриса Надежда Иванко родилась в Москве 25 октября 1998 года, но назвать ее начинающей актрисой было бы неправильно. Молодая актриса снимается в кино уже с шестилетнего возраста и знакома многим по роликам в киножурнале «Ералаш», как и ее родная сестра, актриса Вера Иванко. Артистический талант – фамильная черта двух восходящих звезд киномира. Девушка окончила театральную школу «Город мастеров» в 2012 году. Фильмы Надежды Иванко вполне соответствуют ее уровню профессиональной подготовки и задора молодости. Самая яркая из запомнившихся зрителям ролей – роль в ленте «Елки-2». Но до этого фильма у актрисы довольно внушительный список работ начиная с 2009 года, даже если не брать во внимание детские роли в киножурнале. Фильм «Дети белой богини», «Счастливы вместе», «Черкизона», эпизоды в них стали маленькими ступеньками в постижении актерского искусства. Роли Надежды Иванко, значимые в своем воплощении образов, начались с сериала «Москва. Три вокзала», а затем в «До смерти красива» 2013 года. Это были уже профессиональные актерские работы. Всего в копилке Надежды 25 проектов в сериалах и фильмах, многие из которых популярны и узнаваемы. «Джуна», «Тот, кто читает мысли», «Игра. Реванш», «Ланцет» можно отнести к ее зрелым образам в кино. Работы актрисы продолжается в нарастающем темпе развития таланта. Будем надеяться, что восходящая звезда не померкнет на небосклоне кино.