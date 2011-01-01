Жених (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Жених. Серия 1
Их связывают годы семейной жизни. Она его по-прежнему любит, но муж уже давно не хранит ей верности. Однажды он попадает в аварию вместе с любовницей. Верная жена, бросив все, ухаживает за ним в больнице. После выписки ему предстоит сделать выбор...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.6 IMDb