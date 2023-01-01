Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) смотреть онлайн

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Сериал «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя» — продолжение популярного сериала, в котором Иваныч уступает баранку новому поколению.



Пролетело 10 лет, но в жизни Иваныча значительных перемен не произошло: он все так же управляет грузовиком и колесит по российским дорогам, но �теперь уже в одиночку, без напарника. История начинается в день, когда семья, друзья и коллеги по работе накрывают стол, чтобы отметить день рождения Федора Ивановича. Правда тот не любит шумные праздники и коротает время за рулем грузовика. Этот обычный рейс обернется несчастным случаем, а новый сезон расскажет о дорожных приключениях сына Иваныча, который пойдет по стопам отца.



Удастся ли Иванычу научить сына всему, что он обрел за долгие годы и тысячи километров за рулем? Узнаете, если продолжите смотреть «Дальнобойщики» — сериал, третья часть которого расскажет о событиях десять лет спустя, доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!



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