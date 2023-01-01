Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя» — продолжение популярного сериала, в котором Иваныч уступает баранку новому поколению.
Пролетело 10 лет, но в жизни Иваныча значительных перемен не произошло: он все так же управляет грузовиком и колесит по российским дорогам, но �теперь уже в одиночку, без напарника. История начинается в день, когда семья, друзья и коллеги по работе накрывают стол, чтобы отметить день рождения Федора Ивановича. Правда тот не любит шумные праздники и коротает время за рулем грузовика. Этот обычный рейс обернется несчастным случаем, а новый сезон расскажет о дорожных приключениях сына Иваныча, который пойдет по стопам отца.
Удастся ли Иванычу научить сына всему, что он обрел за долгие годы и тысячи километров за рулем? Узнаете, если продолжите смотреть «Дальнобойщики» — сериал, третья часть которого расскажет о событиях десять лет спустя, доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- МВРежиссёр
Марина
Видинеева
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- ЮРАктриса
Юлия
Ромашина
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- ОМАктёр
Олег
Мосалев
- ОПАктёр
Олег
Пичурин
- ВБСценарист
Василий
Бледнов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Александр
Самойленко
- КДПродюсер
Константин
Дыдышко
- МППродюсер
Мария
Перекатова
- ЕЕХудожница
Елена
Елисеева
- ТОХудожница
Татьяна
Орлова
- СЛМонтажёр
Сергей
Леонов
- САОператор
Сергей
Акопов
- АПОператор
Авис
Привин
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин