Дальнобойщики 3. Десять лет спустя
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Дальнобойщики 3. Десять лет спустя

Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) смотреть онлайн

9.22011, Дальнобойщики 3. Десять лет спустя 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя» — продолжение популярного сериала, в котором Иваныч уступает баранку новому поколению.

Пролетело 10 лет, но в жизни Иваныча значительных перемен не произошло: он все так же управляет грузовиком и колесит по российским дорогам, но теперь уже в одиночку, без напарника. История начинается в день, когда семья, друзья и коллеги по работе накрывают стол, чтобы отметить день рождения Федора Ивановича. Правда тот не любит шумные праздники и коротает время за рулем грузовика. Этот обычный рейс обернется несчастным случаем, а новый сезон расскажет о дорожных приключениях сына Иваныча, который пойдет по стопам отца.

Удастся ли Иванычу научить сына всему, что он обрел за долгие годы и тысячи километров за рулем? Узнаете, если продолжите смотреть «Дальнобойщики» — сериал, третья часть которого расскажет о событиях десять лет спустя, доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя»

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