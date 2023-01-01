Биография

Юлия Ромашина – актриса. Родилась в 1971 году. Росла тихой послушной девочкой, но когда родители принялись критиковать ее желание стать актрисой, взбунтовалась, уехала из родного Киева в Москву. Поступила в училище имени Щепкина, диплом актрисы получила в 1993 году. Играла в московских театрах, работала манекенщицей на показах мод. Первую роль Ромашина сыграла еще до начала учебы в театральном вузе. Ее Майка в «Провинциальной истории» запомнилась – в том числе и коллегам по актерскому цеху. Летом следующего года она встретилась с Анатолием Ромашиным на съемках в Черновцах. Сорокалетняя разница в возрасте не помешала: знакомство вскоре переросло в замужество. Работая в репертуарном театре, актриса находит время на съемки в кино. В ленте 1992 года «Если бы знать...», являющейся свободным переложением чеховских «Трех сестер», она играет главную роль. Еще одна главная роль сыграна Ромашиной в сериале «Азбука любви». Центральные персонажи достаются актрисе и в «Мифе об идеальном мужчине», и в «Полонезе Кречинского», и в мелодраме 2010 года «Хозяин». В последние годы актриса снимается особенно много. Каждый год на экраны выходит два-три фильма с ее участием.