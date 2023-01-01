Смерть в кино
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Смерть в кино (фильм, 1990) смотреть онлайн

7.41990, Смерть в кино
Криминал74 мин18+

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Сюжет

Уже построены декорации, но творческой группы еще нет. Тогда сторож сдает пристройки «дикарям». Затевается застолье. В пик веселья появляются помощник режиссера и оператор, который задаёт всем присутствующим вопросы и снимает на камеру их ответы.

Утром один из участников событий оказывается убит. За расследование берется сам сторож — бывший сотрудник НКВД. Подозревается каждый, но жертвой его дотошных умозаключений станет один.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Криминал

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в кино»

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