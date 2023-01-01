Смерть в кино (фильм, 1990) смотреть онлайн
7.41990, Смерть в кино
Криминал74 мин18+
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Сюжет
Уже построены декорации, но творческой группы еще нет. Тогда сторож сдает пристройки «дикарям». Затевается застолье. В пик веселья появляются помощник режиссера и оператор, который задаёт всем присутствующим вопросы и снимает на камеру их ответы.
Утром один из участников событий оказывается убит. За расследование берется сам сторож — бывший сотрудник НКВД. Подозревается каждый, но жертвой его дотошных умозаключений станет один.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Константин
Худяков
- Актёр
Иван
Бортник
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Актриса
Ирина
Розанова
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- МБАктриса
Марина
Бакина
- Актёр
Владислав
Галкин
- АПАктёр
Александр
Парра
- АСАктёр
Андрей
Сергеев
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- ЮРАктриса
Юлия
Ромашина
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- АНПродюсер
Александр
Нахимсон
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев