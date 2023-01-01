Смерть в кино (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Уже построены декорации, но творческой группы еще нет. Тогда сторож сдает пристройки «дикарям». Затевается застолье. В пик веселья появляются помощник режиссера и оператор, который задаёт всем присутствующим вопросы и снимает на камеру их ответы.



Утром один из участников событий оказывается убит. За расследование берется сам сторож — бывший сотрудник НКВД. Подозревается каждый, но жертвой его дотошных умозаключений станет один.



Смерть в кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.