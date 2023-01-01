Биография

Владислав Галкин — актер театра и кино, телеведущий. Обладатель звания «Заслуженный артист России» и лауреат множества наград, в числе которых «Ника», «Золотой орел» и «Золотой носорог». Родился в Ленинграде 25 декабря 1971 года. Воспитанием Владислава занималась преимущественно бабушка— именно она привела его на пробы, после которых он получил роль Гекельберри Финна. Продолжая сниматься, Галкин поступил в ВТУ имени Щукина, а затем во ВГИК. В 2005 году артист стал вести передачу «Остров искушений» на телеканале РЕН ТВ. За свою недолгую жизнь Владислав Галкин успел сняться в большом количестве фильмов. Среди самых лучших работ актера — «Ворошиловский стрелок», «Мастер и Маргарита», «В августе 44-го…». Наиболее известные сериалы с его участием — «Убойная сила», «Я лечу», «Дальнобойщики». Владислав Галкин также занимался озвучкой фильмов: его голосом говорит наемный убийца Цапля из «Дронго».