Этот негодяй Сидоров (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.61983, Этот негодяй Сидоров
Комедия, Семейный61 мин6+
О фильме
Летний пионерский лагерь для детей разместился в городском этнографическом музее (юного зрителя ожидают комические погони, оживающие картины, говорящие звери и прочее веселое баловство). Прочитав характеристику на Алешу Сидорова все без исключения стали относиться к новичку как к лоботрясу и хулигану — согласно написанному. Однако талантливый парнишка, автор забавных буриме и карикатур, был последовательно и до конца снисходителен и вежлив. А когда в отряде появился настоящий хулиган Сидоров, Алеша решил взять над ним шефство — и стал ему настоящим другом.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВГРежиссёр
Валентин
Горлов
- Актёр
Владислав
Галкин
- ТМАктриса
Татьяна
Мартынова
- ВЛАктриса
Валерия
Лиходей
- ВНАктёр
Вячеслав
Новиков
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- МШАктриса
Марина
Шиманская
- МСАктёр
Мирча
Соцки-Войническу
- КГАктёр
Кирилл
Головко-Серский
- НКАктриса
Нина
Красильникова
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко