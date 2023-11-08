Этот негодяй Сидоров (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Этот негодяй Сидоров
Комедия, Семейный61 мин6+

О фильме

Летний пионерский лагерь для детей разместился в городском этнографическом музее (юного зрителя ожидают комические погони, оживающие картины, говорящие звери и прочее веселое баловство). Прочитав характеристику на Алешу Сидорова все без исключения стали относиться к новичку как к лоботрясу и хулигану — согласно написанному. Однако талантливый парнишка, автор забавных буриме и карикатур, был последовательно и до конца снисходителен и вежлив. А когда в отряде появился настоящий хулиган Сидоров, Алеша решил взять над ним шефство — и стал ему настоящим другом.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb