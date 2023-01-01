Мария Барабанова
- Карьера
- Режиссёр, Актриса
- Дата рождения
- 3 ноября 1911 г. (81 год)
- Дата смерти
- 16 марта 1993 г.
Биография
Мария Барабанова – актриса. Народная артистка России. Годы жизни: 1911 – 1993. Профессиональное образование получила лишь в 1937 году, однако до того момента десять лет успешно проработала театральной актрисой. За субтильной внешностью девушки скрывалась недюжинная напористость, выдающиеся организаторские способности, несгибаемый характер и редкое умение перевоплощаться. При вступлении в партию она получила отвод от одного из завистников. Стукнув кулаком по столу и произнеся гневную речь, актриса заткнула сопернику рот, а вскоре сделалась парторгом киностудии. Барабанова в роли защитницы справедливости и заступницы гонимых была непобедима! С уверенностью работала она и на съемочной площадке. Чтобы играть сразу две роли в картине 1942 года «Принц и нищий», актриса уволилась из театра. В фильме Барабанова не просто едина в двух обличьях, она одинаково достоверна в каждой из ролей! Главную роль в ленте 1957 года «Новые похождения Кота в сапогах» она выспорила – и блестяще справилась с задачей. Неудачной оказалась лишь попытка снять собственный фильм – комедию 1964 года «Все для вас». Зритель картину не принял, критики оценили работу невысоко...
Фильмография
Актриса
- 8.6
Этот негодяй Сидоров1983, 61 минБесплатно
- 8.3
Культпоход в театр1982, 87 минБесплатно
- 8.6
Приключения маленького папы1979, 62 минБесплатно
- 8.7
Соловей1979, 80 минБесплатно
- 8.8
Примите телеграмму в долг1979, 77 минБесплатно
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 8.9
Пока бьют часы1977, 75 минБесплатно
- 9.4
Финист — Ясный сокол1975, 74 минБесплатно
- 8.3
Вашингтонский корреспондент1972
- 8.3
Все для Вас1964, 80 минБесплатно
- 8.9
Новые похождения Кота в сапогах1958, 83 минБесплатно
- 9.4
Аленький цветочек1952, 39 мин