Биография

Мария Барабанова – актриса. Народная артистка России. Годы жизни: 1911 – 1993. Профессиональное образование получила лишь в 1937 году, однако до того момента десять лет успешно проработала театральной актрисой. За субтильной внешностью девушки скрывалась недюжинная напористость, выдающиеся организаторские способности, несгибаемый характер и редкое умение перевоплощаться. При вступлении в партию она получила отвод от одного из завистников. Стукнув кулаком по столу и произнеся гневную речь, актриса заткнула сопернику рот, а вскоре сделалась парторгом киностудии. Барабанова в роли защитницы справедливости и заступницы гонимых была непобедима! С уверенностью работала она и на съемочной площадке. Чтобы играть сразу две роли в картине 1942 года «Принц и нищий», актриса уволилась из театра. В фильме Барабанова не просто едина в двух обличьях, она одинаково достоверна в каждой из ролей! Главную роль в ленте 1957 года «Новые похождения Кота в сапогах» она выспорила – и блестяще справилась с задачей. Неудачной оказалась лишь попытка снять собственный фильм – комедию 1964 года «Все для вас». Зритель картину не принял, критики оценили работу невысоко...