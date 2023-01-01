Вашингтонский корреспондент (сериал, 1972) смотреть онлайн
8.31972, Вашингтонский корреспондент 1 сезон
18+
Сезоны и серии
Сюжет
Политический памфлет. Советский корреспондент Пётр Громов работает в Вашингтоне над созданием телефильма о политических и социальных причинах убийств Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди.
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Информация
СтранаСССР
Рейтинг
6.6 IMDb
- ЮДРежиссёр
Юрий
Дубровин
- ЗСАктриса
Зинаида
Славина
- ВЭАктёр
Владимир
Эренберг
- ЭЛАктриса
Эльза
Леждей
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ГЯАктёр
Гирт
Яковлев
- БЗАктёр
Борис
Зайденберг
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- НБАктёр
Николай
Бриллинг
- ИМСценарист
Иван
Менджерицкий
- БКХудожник
Борис
Кавецкий
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский