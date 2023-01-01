Вашингтонский корреспондент (сериал, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Политический памфлет. Советский корреспондент Пётр Громов работает в Вашингтоне над созданием телефильма о политических и социальных причинах убийств Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди.



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