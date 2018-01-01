Биография

Эльза Леждей — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Севастополе 19 февраля 1933 года. Элла — так актриса предпочитала, чтобы к ней обращались, — мечтала о съемках в кино с юного возраста. Получив школьное образование, она отправилась воплощать мечту в Москву. Талант абитуриентки обратил на себя внимание приемных комиссий двух столичных театральных вузов. Выбрала Леждей Театральное училище имени Щепкина. Актриса всегда серьезно подходила к ролям, которые исполняла: для одной из них освоила французский язык. Впервые на киноэкранах Эльза Леждей появилась в середине 1950-х. В тот период картины с ее участием выходили ежегодно: в детском приключенческом фильме «Удивительное воскресенье» ей досталась роль бортпроводницы, в исторической драме «Шторм» — монашки Палаши. Среди получивших популярность кинопроектов, в которых можно встретить актрису такие картины, как «Баллада о солдате», «До свидания, мальчики», «Они шли на Восток», «Павел Корчагин», «Риск — благородное дело», «На край света...». В течение 18 лет она воплощала образ Зинаиды Кибрит в знаменитом советском телесериале «Следствие ведут знатоки». Одни из последних киноработ в ее карьере — криминальная лента «Волчицы» и драма «Голубая роза».