Море студеное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация романа Константина Бадигина «Путь на Грумант». XVIII век. Артель поморов — народа, селившегося на побережье Беловго и Баренцева морей — отправляется в открытое море за рыбой. Во время стоянки на необитаемом острове на команду нападают пираты. Корабль потоплен, моряки убиты. В живых остаются четверо — им предстоит провести на острове шесть лет.



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