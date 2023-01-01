Море студеное
Wink
Фильмы
Море студеное

Море студеное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

9.21954, Море студеное
Драмы, Исторические87 мин12+

Сюжет

Экранизация романа Константина Бадигина «Путь на Грумант». XVIII век. Артель поморов — народа, селившегося на побережье Беловго и Баренцева морей — отправляется в открытое море за рыбой. Во время стоянки на необитаемом острове на команду нападают пираты. Корабль потоплен, моряки убиты. В живых остаются четверо — им предстоит провести на острове шесть лет.

Море студеное смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Море студеное»

Всё