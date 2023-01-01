Море студеное (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
9.21954, Море студеное
Драмы, Исторические87 мин12+
Сюжет
Экранизация романа Константина Бадигина «Путь на Грумант». XVIII век. Артель поморов — народа, селившегося на побережье Беловго и Баренцева морей — отправляется в открытое море за рыбой. Во время стоянки на необитаемом острове на команду нападают пираты. Корабль потоплен, моряки убиты. В живых остаются четверо — им предстоит провести на острове шесть лет.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- ГЮАктёр
Геннадий
Юдин
- ЭЛАктриса
Эльза
Леждей
- МБАктёр
Марк
Бернес
- АПАктёр
Александр
Пелевин
- ГЧАктёр
Георгий
Черноволенко
- АДАктриса
Александра
Данилова
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- АААктёр
Александр
Антонов
- ВМПродюсер
Владимир
Марон
- СКХудожник
Сергей
Козловский
- КУХудожник
Константин
Урбетис
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- КАОператор
Константин
Арутюнов