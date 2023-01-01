Биография

Николай Крючков — театральный и киноактер СССР, России. Народный артист Советского Союза — звание получил в 1965 году. За роль в фильме «Трактористы» получил Сталинскую премию первой степени. Удостоен орденов Ленина и Красной Звезды, медали «За доблестный труд» и других наград. Родился в Москве 6 января 1911 года. В 14 лет поступил в техническую школу, где обучался профессии накатчика. В это же время начал активно участвовать в творческих вечерах. Позже поступил в школу актерского мастерства, но при этом продолжал работать на фабрике. Первую роль сыграл в 1927 году. До 1934 года выступал на сцене Московского театра. С 1931 года Николай Крючков снимался в кино. Среди известных работ — фильмы «Гусарская баллада», «День счастья», «Ко мне, Мухтар!» и другие. В военные годы хотел отправиться на фронт, однако его не отпустили, оставив на должности актера в театре и столичной киностудии. Сниматься продолжал до 1992 года. За это время он издал одну книгу.