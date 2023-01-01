Николай Крючков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 6 января 1911 г. (83 года)
- Дата смерти
- 13 апреля 1994 г.
Биография
Николай Крючков — театральный и киноактер СССР, России. Народный артист Советского Союза — звание получил в 1965 году. За роль в фильме «Трактористы» получил Сталинскую премию первой степени. Удостоен орденов Ленина и Красной Звезды, медали «За доблестный труд» и других наград. Родился в Москве 6 января 1911 года. В 14 лет поступил в техническую школу, где обучался профессии накатчика. В это же время начал активно участвовать в творческих вечерах. Позже поступил в школу актерского мастерства, но при этом продолжал работать на фабрике. Первую роль сыграл в 1927 году. До 1934 года выступал на сцене Московского театра. С 1931 года Николай Крючков снимался в кино. Среди известных работ — фильмы «Гусарская баллада», «День счастья», «Ко мне, Мухтар!» и другие. В военные годы хотел отправиться на фронт, однако его не отпустили, оставив на должности актера в театре и столичной киностудии. Сниматься продолжал до 1992 года. За это время он издал одну книгу.
Фильмография
Актёр
- 8.0
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 8.2
Досье человека в «Мерседесе»1986
- 9.1
Дамское танго1983, 83 минБес�платно
- 9.3
Цыганское счастье1981, 75 минБесплатно
- 9.4
Горожане1975, 81 минБесплатно
- 8.6
День счастья1963, 96 минБесплатно
- 8.4
Майские звезды1959, 87 минБесплатно
- 8.6
Юность наших отцов1958, 77 минБесплатно
- 9.6
Дело Румянцева1955, 97 минБесплатно
- 9.2
Море студеное1954, 87 минБесплатно
- 8.8
Об этом забывать нельзя1954, 101 минБесплатно
- 9.6
Небесный тихоход1945, 80 мин