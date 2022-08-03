Получив на шесть дней отпуск, Алексей Скворцов отправляется в путь, чтобы увидеть свою маму. По дороге он встречает помогает обрести инвалиду войны семейное счастье и знакомится с девушкой Шурой, с которой переживает едва зародившуюся первую любовь.

