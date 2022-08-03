Баллада о солдате (фильм, 1959) смотреть онлайн
9.71959, Баллада о солдате
Драма, Мелодрама84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Получив на шесть дней отпуск, Алексей Скворцов отправляется в путь, чтобы увидеть свою маму. По дороге он встречает помогает обрести инвалиду войны семейное счастье и знакомится с девушкой Шурой, с которой переживает едва зародившуюся первую любовь.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ГЧРежиссёр
Григорий
Чухрай
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ЕУАктёр
Евгений
Урбанский
- ЭЛАктриса
Эльза
Леждей
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ВМАктриса
Валентина
Маркова
- МКАктриса
Мария
Кремнева
- ГЧСценарист
Григорий
Чухрай
- ПДПродюсер
Павел
Данильянц
- ВНОператор
Владимир
Николаев
- ЭСОператор
Эра
Савельева
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив