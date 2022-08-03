Баллада о солдате
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Баллада о солдате

Баллада о солдате (фильм, 1959) смотреть онлайн

9.71959, Баллада о солдате
Драма, Мелодрама84 мин18+


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О фильме

Получив на шесть дней отпуск, Алексей Скворцов отправляется в путь, чтобы увидеть свою маму. По дороге он встречает помогает обрести инвалиду войны семейное счастье и знакомится с девушкой Шурой, с которой переживает едва зародившуюся первую любовь.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Баллада о солдате»