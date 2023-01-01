Биография

Жанна Прохоренко – одна из самых красивых советских актрис, родилась на Украине за год до начала Великой Отечественной войны. За свою долгую творческую жизнь Прохоренко сыграла несколько десятков женских ролей и была удостоена почетных званий: заслуженная и народная артистка РСФСР. Жанна пережила нелегкое детство. Ее отец погиб на фронте, семье пришлось переехать в Ленинград к родственникам. Именно там девочка впервые задумалась о будущей профессии. Она стала посещать драматический кружок при Дворце пионеров. Судьба благоволила талантливой Жанне. Ее заметила московская комиссия, и девушка уехала в столицу. Училась во МХАТе и играла в «Современнике» у О. Ефремова. Однажды Прохоренко нарушила запрет и снялась в кинофильме, за что была отчислена из института. Но Жанна не сдалась и поступила во ВГИК, который успешно окончила в 1964 году. Первым мужем актрисы был режиссер и сценарист Евгений Васильев. В этом браке Жанна родила свою единственную дочь – Катю. Второй избранник актрисы – писатель и актер Артур Макаров, связь с которым продолжалась 20 лет и закончилась трагической смертью Макарова. Первую роль Жанна Прохоренко сыграла еще в студенческие годы. Это был военный фильм Г. Чухрая «Баллада о солдате». Картина завоевала всеобщее признание, но из-за нее девушке пришлось распрощаться с МХАТом. Следующая кинолента с участием Жанны «А если это любовь?» была не менее успешной. Актрисе с яркой внешностью и огромными выразительными глазами удавались самые разноплановые роли. Фильмы с участием Жанны Прохоренко запоминались зрителями надолго. Прохоренко снималась на протяжении всей жизни. Последнюю свою роль она сыграла в 2010 году за год до ухода из жизни.