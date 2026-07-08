Мы жили по соседству
Wink
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Мы жили по соседству
1981, Мы жили по соседству
Драма73 мин6+

Мы жили по соседству (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Счастливые дни первой любви восьмиклассников потускнели, когда они узнали, что Надина мама и недавно овдовевший отец Сережи собираются жить вместе. Юношеский максимализм подростков больно ранит родителей.

Но их способность к самоотречению ради счастья детей помогают последним «прозреть» и понять, что одно счастье другому не помеха.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы жили по соседству»