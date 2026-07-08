Счастливые дни первой любви восьмиклассников потускнели, когда они узнали, что Надина мама и недавно овдовевший отец Сережи собираются жить вместе. Юношеский максимализм подростков больно ранит родителей.



Но их способность к самоотречению ради счастья детей помогают последним «прозреть» и понять, что одно счастье другому не помеха.

