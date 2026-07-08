Мы жили по соседству (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Счастливые дни первой любви восьмиклассников потускнели, когда они узнали, что Надина мама и недавно овдовевший отец Сережи собираются жить вместе. Юношеский максимализм подростков больно ранит родителей.
Но их способность к самоотречению ради счастья детей помогают последним «прозреть» и понять, что одно счастье другому не помеха.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лырчиков
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- Актёр
Андрей
Мартынов
- МЛАктриса
Маргарита
Лобко
- АГАктёр
Антон
Голышев
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- Актриса
Вера
Васильева
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- ГМАктриса
Галина
Макашкина
- ТФАктриса
Татьяна
Федорова
- ВЕАктёр
Владимир
Ерухимович
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- ОГАктриса
Ольга
Григорьева
- ККАктриса
Клавдия
Козлёнкова
- Актриса
Татьяна
Кузнецова
- НЛСценарист
Николай
Лырчиков
- ВСХудожник
Виктор
Сафронов
- АММонтажёр
Алла
Мякотина
- ММКомпозитор
Марк
Минков