Биография

Татьяна Кузнецова — актриса театра и кино. Родилась в Артеме 14 мая 1945 года. В 1971 году Кузнецова окончила Ярославское театральное училище, где обучалась на курсе Шишигина, и переехала в Москву. Актриса играет на сцене Московского Художественного театра имени Чехова и принимает участие в постановках Кирилла Серебренникова. Татьяна Кузнецова дебютировала на экране в драме «Друг мой, Колька!..» 1961 года. Спустя четырнадцать лет актриса снялась в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!». Позднее она сыграла в фильмах таких режиссеров, как Александр Митта, Элем Климов, Никита Михалков. Популярность пришла к Татьяне после съемок в сериале «Солдаты». Фильмография Кузнецовой насчитывает около 100 работ, среди которых такие рейтинговые ленты, как «Библиотекарь», «Конец света», «Щенок», «Хиромант».