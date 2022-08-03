Темный мир в 3D
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Темный мир в 3D

Темный мир в 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.82010, Темный мир в 3D
Фэнтези, Триллер105 мин18+

О фильме

Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным деревням. В одной из них главная героиня — девушка, увлеченная мистикой и романтикой загробного мира — находит древний могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие способности. Теперь студентам придется вступить в противостояние с силами зла.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темный мир в 3D»