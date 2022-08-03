Темный мир в 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
8.82010, Темный мир в 3D
Фэнтези, Триллер105 мин18+
О фильме
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным деревням. В одной из них главная героиня — девушка, увлеченная мистикой и романтикой загробного мира — находит древний могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие способности. Теперь студентам придется вступить в противостояние с силами зла.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Елена
Панова
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актёр
Владимир
Носик
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- Актриса
Мария
Кожевникова
- КРАктриса
Ксения
Радченко
- ЗХАктёр
Захар
Хунгуреев
- Актриса
Татьяна
Кузнецова
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- Монтажёр
Антон
Мегердичев
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- ААОператор
Антон
Антонов
- ХКомпозитор
ХарДрам
- САКомпозитор
Сергей
Абрамов
- ДСКомпозитор
Дмитрий
Сухачев