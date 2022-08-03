Темный мир в 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным деревням. В одной из них главная героиня — девушка, увлеченная мистикой и романтикой загробного мира — находит древний могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие способности. Теперь студентам придется вступить в противостояние с силами зла.

