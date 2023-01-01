Биография

Сергей Угрюмов – актер театра, кино и озвучки, заслуженный артист Российской Федерации. Родился в 1971 году. Обладатель премии «Чайка». Будущий актер появился на свет в семье военного, в которой царила жесткая дисциплина. Несмотря на это, в школе парень учился средне. Пробовал играть на баяне, но свое призвание нашел в театральной студии «Романтик». Поступил в Казанское театральное училище, но понял, что успех ему сможет принести только диплом московского вуза. Со второй попытки он поступил в Школу-студию МХАТ. Учителем начинающего артиста стал Олег Табаков. Он обратил внимание на талантливого студента и содействовал его творческому развитию. Сергей Викторович женат и имеет двоих сыновей. Свою избранницу он встретил в училище еще до совершеннолетия, а в 18 лет женился на ней. Первую роль Сергей Угрюмов получил в студенческие годы в спектакле «Страсти по Бумбарашу». Постановка присутствовала в репертуаре театра 17 лет. Бандита по имени Грицко Угрюмов сыграл 233 раза. После окончания Школы-студии МХАТ актер был принят на службу в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова. В спектакле метра «Билокси-блюз» Угрюмов на протяжении 15-ти лет перевоплощался в Роя Сэлриджа. Своему появлению на экране актер обязан телеспектаклям. Первым художественным фильмом Сергея Угрюмова стало кино Эльдара Рязанова «Старые клячи». После он стал активно сниматься в фильмах и сериалах, среди которых «Каменская», «Марш Турецкого», «Ликвидация».