Дальнобойщики (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Добрый, искренний, душевный сериал «Дальнобойщики» (2001) в начале нулевых составлял конкуренцию культовому сериалу «Бригада», а малоизвестные на тот момент исполнители главных ролей — Владислав Галкин и Владимир Гостюхин — в одночасье стали популярными. Феномен популярности сериала «Дальнобойщики» заключается в том, что образы смешливого, молодого парня Сашка и серьезного, честного Федора Ивановича близки и понятны простому жителю нашей бескрайней родины. Телезрители с нетерпением ждали выхода в эфир новой серии, чтобы пережить вместе с героями приключения, разделить радости и невзгоды, любовь и разочарование. Сериал «Дальнобойщик» полюбили за многообразие жанров, острый сюжет и за то, что в этом сериале почти все, как в жизни. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Дальнобойщики» в хорошем качестве. Сериал состоит из трех сезонов и рассказывает о жизни дальнобойщиков-напарников, которые вместе преодолевают трудности работы, попадают в разные жизненные ситуации. Впереди вас ждут погони, драки, перестрелки, ну и, конечно же, любовь и настоящая мужская дружба.



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