Дальнобойщики (сериал, 2001) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Добрый, искренний, душевный сериал «Дальнобойщики» (2001) в начале нулевых составлял конкуренцию культовому сериалу «Бригада», а малоизвестные на тот момент исполнители главных ролей — Владислав Галкин и Владимир Гостюхин — в одночасье стали популярными. Феномен популярности сериала «Дальнобойщики» заключается в том, что образы смешливого, молодого парня Сашка и серьезного, честного Федора Ивановича близки и понятны простому жителю нашей бескрайней родины. Телезрители с нетерпением ждали выхода в эфир новой серии, чтобы пережить вместе с героями приключения, разделить радости и невзгоды, любовь и разочарование. Сериал «Дальнобойщик» полюбили за многообразие жанров, острый сюжет и за то, что в этом сериале почти все, как в жизни. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Дальнобойщики» в хорошем качестве. Сериал состоит из трех сезонов и рассказывает о жизни дальнобойщиков-напарников, которые вместе преодолевают трудности работы, попадают в разные жизненные ситуации. Впереди вас ждут погони, драки, перестрелки, ну и, конечно же, любовь и настоящая мужская дружба.
Все сезоны сериала Дальнобойщики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЮКРежиссёр
Юрий
Кузьменко
- ГНРеж�иссёр
Георгий
Николаенко
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Владислав
Галкин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВЯАктёр
Вадим
Яцук
- ВЯАктёр
Виктор
Яцук
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ОЛАктриса
Ольга
Лысак
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- ЕААктёр
Ервант
Арзуманян
- ЮССценарист
Юрий
Солодов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- Сценарист
Александр
Велединский
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- АКПродюсер
Андрей
Каморин
- АМПродюсер
Александр
Малыгин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АЩХудожник
Александр
Щурихин
- НПХудожница
Наталия
Пустовая
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ВПОператор
Владимир
Панков
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин