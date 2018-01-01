Биография

Вадим Яцук — советский и российский актер театр и кино. Родился в поселке Верхнеозёрский 17 августа 1953 года. Еще ребенком он вместе с родными переехал в Североуральск. В школьные годы Вадим и его брат-близнец Виктор занимались художественной самодеятельностью в городском Доме культуры. После Яцук отправился служить в армию, но, вернувшись, не оставил мечты стать профессиональным актером. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище и начал свою карьеру в театре. Работал в Оренбурге, Южно-Сахалинске, казахстанском Кокшетау и в Москве. В кино впервые появился в 2000 году. В фильмографии Вадима Яцука восемь проектов: приключенческие боевики «Дальнобойщики» и «Дальнобойщики 2», детектив «Люди и тени 2: Оптический обман», криминальный сериал «Оплачено смертью», драмы «Общая терапия» и «Жизнь и судьба», мелодрамы «Цыганки» и «Найди меня».