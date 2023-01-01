Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

«Дальнобойщики 2» — сериал, в котором Иваныч и Сашок продолжают свои захватывающие приключения вдоль российских трасс. Звезда экранизации «Мастер и Магарита» Владислав Галкин и Владимир Гостюхин во второй части популярного роуд-муви.



Вновь дальние рейсы, новые испытания �и трудности на дорогах. Герои пересаживаются на новенький КамАЗ-5460, за рулем которого встретят и радость, и горе, и жизненные невзгоды. Напарники нередко ссорятся, но дорога всегда помогает им помириться. Зрителей ждут живые диалоги, добрый юмор и ситуации, которые порой оказываются смертельно опасными. Федор и Сашок спасают девушку от бандитов, сельчан — от пожара и лже-ГАИшников, помогают археологам вытянуть полуторку со дна реки и наказывают угонщиков иномарок.



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