Дальнобойщики - 2
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Дальнобойщики - 2

Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.52004, Дальнобойщики - 2 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Дальнобойщики 2» — сериал, в котором Иваныч и Сашок продолжают свои захватывающие приключения вдоль российских трасс. Звезда экранизации «Мастер и Магарита» Владислав Галкин и Владимир Гостюхин во второй части популярного роуд-муви.

Вновь дальние рейсы, новые испытания и трудности на дорогах. Герои пересаживаются на новенький КамАЗ-5460, за рулем которого встретят и радость, и горе, и жизненные невзгоды. Напарники нередко ссорятся, но дорога всегда помогает им помириться. Зрителей ждут живые диалоги, добрый юмор и ситуации, которые порой оказываются смертельно опасными. Федор и Сашок спасают девушку от бандитов, сельчан — от пожара и лже-ГАИшников, помогают археологам вытянуть полуторку со дна реки и наказывают угонщиков иномарок.

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Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дальнобойщики - 2»

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