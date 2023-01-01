Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
«Дальнобойщики 2» — сериал, в котором Иваныч и Сашок продолжают свои захватывающие приключения вдоль российских трасс. Звезда экранизации «Мастер и Магарита» Владислав Галкин и Владимир Гостюхин во второй части популярного роуд-муви.
Вновь дальние рейсы, новые испытания �и трудности на дорогах. Герои пересаживаются на новенький КамАЗ-5460, за рулем которого встретят и радость, и горе, и жизненные невзгоды. Напарники нередко ссорятся, но дорога всегда помогает им помириться. Зрителей ждут живые диалоги, добрый юмор и ситуации, которые порой оказываются смертельно опасными. Федор и Сашок спасают девушку от бандитов, сельчан — от пожара и лже-ГАИшников, помогают археологам вытянуть полуторку со дна реки и наказывают угонщиков иномарок.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал, Мелодрамы
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Василий
Бледнов
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВЯАктёр
Виктор
Яцук
- ВЯАктёр
Вадим
Яцук
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ДКАктёр
Денис
Курочка
- КСАктёр
Константин
Степанов
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- АГСценарист
Алексей
Гордовский
- ЕГСценарист
Елена
Галкина
- ВИСценарист
Виктор
Иванов
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- ВГХудожник
Валерий
Горьков
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин