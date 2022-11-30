Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Дальнобойщики - 2. Серия 4
Дальнобойщики - 2
Дальнобойщики - 2 (сериал, 2004) сезон 1 серия 4

2004, Дальнобойщики - 2. Серия 4
Мелодрама, Комедия

О сериале

Приключения двух друзей, известных по сериалу «Дальнобойщики», продолжаются. Вновь их ждет дальняя дорога, новые встречи и знакомства. Напарники не всегда ладят друг с другом, между ними бывают и ссоры, но всегда их примиряет дорога. Фильм построен на живых диалогах, добром юморе, веселых и серьезных, а подчас и смертельно опасных ситуациях, в которые то и дело попадают Федор и Сашок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

