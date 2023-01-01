Биография

Владимир Гостюхин — актер театра и кино, режиссер. Народный артист Республики Беларусь. Обладатель Государственной премии Российской Федерации. Родился в Свердловске 10 марта 1946 года. Получив образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского, поступил на военную службу и одновременно с этим занимал должность реквизитора в Центральном академическом театре Советской армии. С 1982 года играет в Минском театре-студии киноактера. Дебютной кинолентой Владимира Гостюхина стала картина «Сердце России». В 1976 году он исполнил первую заметную роль в военной драме «Восхождение», получившей награду «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Благодаря персонажу Федору в сериале «Дальнобойщики» актер не только завоевал зрительскую любовь, но и получил приз за лучшую мужскую роль НТВ-КИНО. Также участвовал в таких рейтинговых проектах, как «Жена олигарха», «Отчим», «Оттепель», «Вызов», «Война», «Моонзунд».