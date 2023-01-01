Владимир Гостюхин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 марта 1946 г. (79 лет)
Биография
Владимир Гостюхин — актер театра и кино, режиссер. Народный артист Республики Беларусь. Обладатель Государственной премии Российской Федерации. Родился в Свердловске 10 марта 1946 года. Получив образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского, поступил на военную службу и одновременно с этим занимал должность реквизитора в Центральном академическом театре Советской армии. С 1982 года играет в Минском театре-студии киноактера. Дебютной кинолентой Владимира Гостюхина стала картина «Сердце России». В 1976 году он исполнил первую заметную роль в военной драме «Восхождение», получившей награду «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Благодаря персонажу Федору в сериале «Дальнобойщики» актер не только завоевал зрительскую любовь, но и получил приз за лучшую мужскую роль НТВ-КИНО. Также участвовал в таких рейтинговых проектах, как «Жена олигарха», «Отчим», «Оттепель», «Вызов», «Война», «Моонзунд».
Фильмография
- 8.9
Крутые меры2023
- 9.1
Жена олигарха2021
- 8.8
Красный призрак2020, 94 мин
- 9.0
Дед Мороз. Битва Магов2016, 111 минБесплатно
- 9.3
Военная разведка: Западный фронт2010Бесплатно
- 8.5
Волки2009, 105 минБесплатно
- 8.6
Я помню2005, 82 минБесплатно
- 9.6
Князь Владимир2004, 77 минБесплатно
- 9.5
Война2002, 119 мин
- 6.7
Сказ про Федота-Стрельца2001, 101 мин
- 7.1
Шляхтич Завальня1994, 87 минБесплатно
- 7.0
Огненный стрелок1994, 78 минБесплатно
- 8.8
Генерал1992, 97 минБесплатно
- 8.5
Наш бронепоезд1988
- 9.2
Моонзунд1988, 133 минБесплатно
- 8.6
Знак беды1986, 142 минБесплатно
- 7.7
Левша1986, 84 минБесплатно
- 8.2
Чужая компания1979, 64 минБесплатно
- 9.2
Время выбрало нас1979
- 9.4
Старшина1979, 83 минБесплатно