Крутые меры
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Крутые меры
8.92023, Крутые меры 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Крутые меры (Сериал, 2023 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Многосерийный криминальный боевик с Владимиром Епифанцевым о бывшем военном, устроившемся в полицию, чтобы найти убийц брата. Егора Морозова уволили со службы, и он решил вернуться в родной город к брату Кириллу, который все это время был видным бандитом. Стоило им только встретиться, как Кирилла убил неизвестный стрелок. Несмотря на род занятий брата, Егор намерен за него отомстить, и обращается за помощью к Баюну, другу Кирилла. Чтобы найти виновника, нужна дополнительная информация, и ради нее Морозов идет в полицию — наниматься на должность опера. К чему это приведет, узнаете из сериала «Крутые меры» (2023), когда будете смотреть его онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крутые меры»

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