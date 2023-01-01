Биография

Александр Большаков – актер российского кинематографа или телевидения. Его фильмография составляет более сотни проектов. Большинству зрителей известен благодаря исполнению ролей в криминальных сериалах, которые транслировались на российских телеканалах. Актер Александр Большаков родился в 1968 году в городе Котельниче. После окончания СПБГАТИ начал выступать на театральных подмостках. Благодаря яркой индивидуальности, профессиональной школе и огромному таланту вскоре завоевал право исполнять ведущие роли. В настоящее время является заслуженным артистом России. По своему жанру практически все фильмы Александра Большакова, в которых он играл ведущие роли, – это криминальные постановки. Он обладает потрясающим диапазоном возможностей и превосходно вживается в каждую роль, которую исполняет. В сериале «Такая работа» он исполнил роль полковника полиции, в киноленте «Женщина в беде – 3» роль следователя, а в фильме «Ковбои» – киллера. На его счету более сотни различных проектов. Актер отличается обаянием, которое позволяет ему передавать подлинное настроение любого персонажа, за исполнение которого он берется. В его интерпретации зрителями одинаково хорошо воспринимаются как добродушные герои, так и отрицательные действующие лица.