Легенда о золоте скифов
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Легенда о золоте скифов

Фильм Легенда о золоте скифов

2025, Легенда о золоте скифов
Семейный, Комедия6+
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О фильме

Школьник Петя и его друзья расследуют похищение древнего скифского артефакта в одном из краеведческих музеев приморского городка в Крыму.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о золоте скифов»