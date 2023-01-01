Биография

Молодой актер, который уже широко известен российским зрителям. Алесей Васильев – яркое подтверждение актерского дарования молодого поколения российских звезд кино. Родился в Санкт-Петербурге в 1979 году, 9 апреля. Творческая личность раскрылась и в музыке – музыкальном училище имени Мравинского по классу баяна, и в театре – Академии театрального искусства, студии В.В. Петрова. Затем сыграл ряд заметных ролей в театре, в амплуа драматического актера и комедийного. Кинокарьера актера началась с фильма «Улицы разбитый фонарей – 3», затем актер полностью был принят режиссерами. Знакомы многим фильмы Алексея Васильева, такие как «Линия судьбы», «Агентство НЛС», сериал «Судебная колонка», в котором он участвовал в трех сериях. Фильм «Русский ковчег» считается его лучшей работой. Но более всего зрителю запомнился актер Алексей Васильев в фильме «Шаман», роль опера Сани. Амплуа актера приключенческих и остросюжетных фильмов прочно закрепилось за ним. За эти годы, с 2000 по 2020, участвовал в 50 кинопроектах, не оставляя работу в театре Санкт-Петербурга «Такой театр». В настоящее время актер находится на пике своей деятельности, играет в театре и снимается в кино. Является продюсером программы «Аудиохрестоматия» федерального уровня.