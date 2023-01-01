Биография

Андрей Аверков – российский актер кино и театра, также известен своими режиссерскими работами. Родился в городе Йошкар-Ола 16 октября 1974 года. С ранних лет мечтал об актерской карьере. Окончив школу, перебрался в Санкт-Петербург, где подал документы в СПбГАТИ, окончил вуз в 2001 году. Выпустившись из вуза, получил работу в труппе Театра комедии имени Акимова, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Андрея Аверкова. Молодой актер появился в таких постановках, как «Яблочный вор», «Доктор философии», «Виндзорские проказницы». О своей личной жизни Аверков предпочитает не распространяться, о наличии у него семьи или детей ничего не известно. Свободное время посвящает спорту и активному отдыху, увлекается музыкой. В кино дебютировал в 2003 году, сыграв в картине «Чисто по жизни». Следующие несколько лет не были отмечены для актера заметными работами, играл в основном небольшие или эпизодические роли. Известность принес Андрею Аверкову сериал «Прощай, \"макаров\"!», вышедший в 2010 году, где он исполнил одну из главных ролей. После в карьере актера были такие успешные проекты, как «Реализация», «Груз», «Морские дьяволы», «Невский». Помимо успешной актерской карьеры, занимается также и режиссурой. Является одним из режиссеров тринадцатого сезона известного телесериала «Улицы разбитых фонарей»."