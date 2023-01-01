Опасный (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 4
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 5
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 8
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 9
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 10
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 11
- 16+6июля
Опасный
Сезон 1 Серия 12
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 13
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 14
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 15
- 16+Скоро
Опасный
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Криминальный комедийно-детективный сериал о подразделении полиции, состоящем из бывших зэков. Смотреть сериал «Опасный» можно по подписке на видеосервисе Wink. В главной роли звезда сериалов «Лихие», «Комбинация» и «Лада Голд» Кирилл Полухин.
Майор полиции Алексей Горбатов, известный по прозвищу Горбатый, после неудачной стычки с преступником несправедливо обвиняется в убийстве. Чтобы восстановить свою репутацию, он станови�тся главой экспериментальной полицейской группы, сформированной из бывших заключенных. Теперь одна из главных задач Горбатого — удерживать баланс между законом и реальностью, контролируя опасных подчиненных, готовых в любой момент сорваться и поставить все под угрозу.
Удастся ли Алексею Горбатову обуздать нрав бывших заключенных? Узнаете в сериале «Опасный» (2025). Не упустите интересную отечественную новинку, проект «Опасный»: сериал онлайн доступен на Wink.
Все сезоны сериала Опасный смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Андрей
Аверков
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- АКАктёр
Антон
Кутынов
- ДБАктёр
Дмитрий
Белякин
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ЮСАктёр
Юрий
Сташин
- РААктёр
Роман
Агеев
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Марина
Белова
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев