Опасный (сериал, 2025) смотреть онлайн

Криминальный комедийно-детективный сериал о подразделении полиции, состоящем из бывших зэков. Смотреть сериал «Опасный» можно по подписке на видеосервисе Wink. В главной роли звезда сериалов «Лихие», «Комбинация» и «Лада Голд» Кирилл Полухин.



Майор полиции Алексей Горбатов, известный по прозвищу Горбатый, после неудачной стычки с преступником несправедливо обвиняется в убийстве. Чтобы восстановить свою репутацию, он станови�тся главой экспериментальной полицейской группы, сформированной из бывших заключенных. Теперь одна из главных задач Горбатого — удерживать баланс между законом и реальностью, контролируя опасных подчиненных, готовых в любой момент сорваться и поставить все под угрозу.



Удастся ли Алексею Горбатову обуздать нрав бывших заключенных? Узнаете в сериале «Опасный» (2025). Не упустите интересную отечественную новинку, проект «Опасный»: сериал онлайн доступен на Wink.



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